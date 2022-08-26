Вышел трейлер комедии «Сознавайтесь, Флетч» по мотивам фильмов о знаменитом журналисте

Вышел трейлер комедии «Сознавайтесь, Флетч» о журналисте, знакомом по фильмам с Чеви Чейзом. Главную роль сыграл Джон Хэмм, а режиссером выступил Грег Моттола («SuperПерцы»).

Хэмм перевоплотился в журналиста-расследователя Флетча, который гонится за крупной зацепкой и попадает в конфликты. Редактора Флетча сыграл коллега актера по «Безумцам» Джон Слэттери.

В трейлере видно, что главный герой вполне доволен своей спокойной жизнью в Европе, но при этом не забывает о своем призвании. Когда его приглашают расследовать исчезновение коллекции картин миллионера, Флетч неожиданно для самого себя становится главным подозреваемым в деле об убийстве. Он намеревается доказать свою невиновность.

Моттола подчеркивал, что это не ремейк первых двух фильмов о Флетче, вышедших в 1980-е. По его словам, Чейза не пригласили на главную или хотя бы эпизодическую роль, потому что захотели создать нечто новое.

На большие экраны «Сознавайтесь, Флетч» выйдет 16 сентября.