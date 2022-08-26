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Стример дошел до конца карты Minecraft за 2500 часов. И тут же умер
Сегодня в 06:58

Twitch-стример Mystical Midget дошел до конца карты Minecraft, преодолев 23 млн блоков за 2500 часов. Свое путешествие он начал 31 января 2021 года, передает Gamesradar.

Игрок шел к концу карты на старой бета-версии Minecraft, которой сейчас 11 лет. Большую часть времени персонаж смотрит под ноги, ведь игра начинает усиленно загружать все окружающие текстуры.

Под подбадривающие голоса персонаж Mystical Midget провалился сквозь структуры и начал произносить фирменное «У!», теряя жизни.

Многие игроки пытаются пройти карту Minecraft. Для таких «путешественников» важен, скорее, не пункт назначения, а сам процесс, когда ландшафт вокруг начинает изменяться из‑за сбоев.

Этот сбой присутствует только в некоторых старых версиях Minecraft. Обычно при пересечении 12 млн блоков игра незаметно для игрока открывает новую карту.

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