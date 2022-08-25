Умер канадский мультипликатор Джеральд Поттертон, автор «Желтой подводной лодки»

В Канаде в возрасте 91 года скончался кинематографист и мультипликатор Джеральд Поттертон, известный как автор анимационных картин «Желтая подводная лодка» и «Тяжелый метал». Об этом сообщил Variety.

Поттертон умер 23 августа в больнице квебекского города Ковансвиль, в котором режиссер прожил большую часть своей жизни. Причины его смерти не называются.

Канадское национальное управление кинометографии (NFB) опубликовало заявление в связи с кончиной Поттертона. В нем мультипликатора назвали «частью новой волны сторителлинга, свежей и непочтительной».

«Он привносил большое остроумие и креативность в каждый проект. Он также был строителем, помогая заложить фундамент современной независимой канадской анимационной индустрии с Potterton Productions… Он был исключительным художником и по-настоящему хорошим человеком», — сказал председатель NFB Кор Жоли-Кер.

NFB пригласило поклонников мультипликации почтить память Поттертона и посмотреть на сайте организации некоторые из его работ. В их число вошли короткометражные ленты «Моя финансовая карьера» и «Ужасная судьба Мелпоменуса Джонса».

Джеральд Поттертон родился 8 марта 1931 года в Лондоне. Он закончил в Великобритании художественную школу и эмигрировал в Канаду в 1954 году. Он работал над множеством мультфильмов, за «Мою финансовую карьеру и «Christmas Cracker» Поттерсон удостоился номинаций на «Оскар».

В 1960-х Поттертон также попробовал себя в киносъемке. Среди его проектов был «The Railrodder» с Бастером Китоном, а также комедия «The Ride». Позднее мультипликатор открыл собственную студию и получил в 1972 году третью номинацию на «Оскар» за картину «Эгоистичный гигант».

Он продолжал свою карьеру в анимации в 1980-х и 1990-х годах. В 2020 году Поттертон также написал и собственноручно иллюстрировал детскую книгу «L’homme des neiges» («Снежный человек») о приключения Жозефа-Арманда Бомбардье.