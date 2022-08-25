Энн Хэтэуэй снимется в экранизации романа «Идея тебя» Робинн Ли

Американская актриса Энн Хэтэуэй, известная по фильмам «Дневники принцессы» и «Рэйчел выходит замуж», снимется в экранизации романа Робинн Ли «Идея тебя» («The Idea of You»). Об этом сообщил Deadline.

Режиссером телеадаптации станет Майкл Шоуолтер, работавший ранее над «Выбывшей» и «Психиатром по соседству». Он поставит сериал для стримингового сервиса Amazon Prive Video.

Шоу расскажет о 40-летней женщине по имени Софи. Ее бывший муж Дэн ушел от нее к более молодой девушке. Когда Дэн отказывается сопровождать их 15-летнюю дочь на фестиваль «Коачелла», это приходится сделать Софи. Там героиня знакомится с 24-летним Хайесом Кэмпбеллом — фронтменом популярной группы August Moon.

Продюсировать сериал будут Кэти Шульман, Габриэлль Юнион, Киан Гасс, Джордана Моллик, Эрик Хайес, сценаристка Дженнифер Вестфелдт, а также Хэтэуэй, Шоуолтер и Ли. Съемки начнутся в октябре.

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