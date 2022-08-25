Режиссером экранизации Bioshock станет Фрэнсис Лоуренс, поставивший фильмы «Я — легенда», «Константин» и «Голодные игры». Изначально об этом написал Deadline, ссылаясь на источники. Вскоре информацию подтвердил Netflix.

По словам собеседников Deadline, студия пыталась заключить контракт с Лоуренсом с весны, поскольку у него есть опыт работы над адаптациями (речь о «Голодных играх», снятых по одноименному сценарию, видеоигры режиссер еще пока не экранизировал).

Сценарий напишет Майкл Грин, работавший над сериалами «Тайны Смолвилля», «Герои» и «Американские боги», а также фильмами «Бегущий по лезвию 2049», «Чужой: Завет» и «Логан».

Поскольку сейчас Лоуренс занят на съемках приквела «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», Грин пока будет адаптировать сценарий Bioshock. А когда режиссер освободится, он преступит к препродакшену картины.

Первая часть Bioshock вышла в 2007 году. Игра от первого лица рассказывает о разрушающемся подводном городе Восторг. Его общество раздроблено гражданской войной, а многие жители зависимы от сыворотки, которая наделяет их силой. Кроме того, люди живут в страхе перед генетически мутированными и измененными человеческими существами — Большими Папочками. В этот мир попадает главный герой игры Джек Райан, выживший после загадочной авиакатастрофы в Атлантическом океане.

С момента выхода игра разошлась миллионными тиражами, а за ней последовали два сиквела — BioShock 2 и BioShock Infinite. Они расширили антиутопический ландшафт, а также объединили экшен, фантастику и ужасы. Пока неизвестно, будет ли экранизация Bioshock основываться на сюжете какой‑то конкретной части.

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