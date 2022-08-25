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Суд обязал вернуть российский Forbes прежнему собственнику
Сегодня в 17:27

Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку о продаже российского Forbes Магомеду Мусаеву. Согласно решению суда, он обязан вернуть издание прежнему владельцу — Александру Федотову, сообщил РБК.

В суде посчитали, что в 2018 году журнал продали по стоимости, которая была ниже рыночной. Сумма сделки составила 500 тыс. рублей, в то время как акции АО «АС Рус Медиа» оценивались в 69 млн рублей.

При этом у Федотова, как отметил суд, «на протяжении длительного времени сложились лично-доверительные отношения с Мусаевым». В связи с этим целью сделки посчитали «вывод активов (без потери контроля над ними) и уменьшение конкурсной массы, за счет которой возможно погашение требований кредиторов».

«Должник произвел формальное отчуждение имущества — ценные бумаги — в пользу аффилированного с ним лица, то есть де-юре произведена смена собственника, де-факто имущество осталось во владении и пользовании должника», — заключил суд.

Компания-издатель Forbes считает решение суд ошибочным. «По неясным для нас причинам суд не принял во внимание факторы, существенным образом влияющие на исход дела», — заявил директор по развитию издания Дмитрий Озман.

Он отмечает, что суд якобы проигнорировал, что «новый владелец взял на себя погашение огромных долгов компании». Их объем превышал 364 млн рублей, утверждает Озман.

Он настаивает, что «Мусаев из своих личных средств и средств компании погасил все долги перед сотрудниками и подрядчиками и вывел компанию в прибыль по итогам 2021 года». Кроме того, АО подписало «целый пакет соглашений о реструктуризации налоговой задолженности с ФНС на сумму более 100 млн рублей и исполнило свои налоговые обязательства досрочно в течение полутора лет».

Иск с требованием признать недействительным договор купли-продажи подала весной 2022 года конкурсный управляющий «ФАФ Медиа» (компания принадлежит Федотову) Валентина Чупринская. В Forbes отмечают, что «ФАФ Медиа», ранее владевшая изданием, уже второй год проходит процедуру банкротства.

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Магомед МусаевАлександр Федотов
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