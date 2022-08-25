Адам Драйвер в первом трейлере «Белого шума»

Netflix опубликовал первый трейлер фильма «Белый шум». Премьера состоится на 79-м Венецианском кинофестивале 31 августа.

Картина рассказывает о профессоре-гитлероведе Джеке Глэдни, который до ужаса боится смерти. Страх превращается в одержимость после катастрофической утечки токсичного газа недалеко от его дома.

«Белый шум» — это экранизация одноименного сатирического романа Дона Делилло 1985 года. Он принес писателю широкую известность и победу в Национальной книжной премии. Роман затрагивает множество тем, связанных со смертью и потребительством.

В фильме снялись Адам Драйвер, Грета Гервиг, Раффи Кэссиди, Дон Чидл и Ларс Айдингер. В качестве режиссера и сценариста выступил Ной Баумбах, который уже работал с Драйвером над «Историей о супружестве».