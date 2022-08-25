Фонд «Вера» и хоспис «Дом с маяком» объявили о ежегодной акции «Дети вместо цветов»

Благотворительный фонд «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком» запустили ежегодную акцию «Дети вместо цветов». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Суть акции заключается в том, чтобы на Первое сентября подарить учителю один общий букет вместо множества отдельных, а сэкономленные деньги перевести на помощь тяжелобольным детям. Благодаря этому они получат аппараты для дыхания, кресла, лекарства и специальное питание, а их родители — психологическую и юридическую поддержку.

«Вера» и «Дом с маяком» начали привлекать участников к акции восемь лет назад. Каждый год в ней участвуют не только школы России, но и других стран.

«За семь лет участники акции собрали более 240 миллионов рублей. Под опекой „Веры“ и „Дома с маяком“ в эти годы было в общей сложности более 8500 семей с тяжелобольными детьми. Это 8500 детей, которые смогли вернуться из реанимации домой и жить там, где им и положено, — со своими близкими, а не в больнице. Это сотни школьников и учителей, которые теперь знают, что тяжелобольной ребенок не обязан лежать в больнице и может жить дома, гулять и даже учиться в школе», — пишут организаторы.

Среди тех, кто ждет помощи в 2022 году, — восьмилетняя Ксюша из Краснодара. Когда девочка была совсем маленькой, родители узнали, что у нее врожденная мышечная дистрофия, из‑за которой она никогда не сможет ходить.

«Чтобы Ксюша могла добираться до школы, самостоятельно перемещаться между классами и ездить по любым тропинкам в городе и в парке, ей нужна коляска с электроприводом — удобная и маневренная, изготовленная специально для нее с учетом всех ее особенностей. От государства такую коляску Ксюша сможет получить не раньше 2024 года — потому что два года назад ей уже купили коляску, но — комнатную, для перемещения по ровному полу. Стоит электроколяска почти 400 тысяч рублей», — подчеркивают в фонде «Вера» и хосписе «Дом с маяком».

Узнать подробнее об акции «Дети вместо цветов» и зарегистрироваться для участия можно здесь.