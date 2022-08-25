Реклама
Новости
Евгению Ройзману избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий
17:32
Разработчики Google создали нейросеть, которая удаляет шум на фотографиях
17:05
«Со слезами на глазах»: Барби Феррейра покинула сериал «Эйфория»
16:48
«Энергоатом»: Запорожская АЭС впервые в истории была полностью отключена от сети
16:37
Путин увеличил штатную численность российской армии на 137 тыс. человек
16:19
Citigroup закроет российское подразделение, предоставляющее услуги физлицам и малому бизнесу
15:57
Анна Афонина/«ВКонтакте»
В Петербурге хотят построить первый в России жилой квартал на воде
15:47
Фонд «Вера» и хоспис «Дом с маяком» объявили о ежегодной акции «Дети вместо цветов»
15:46
«Ведомости»: зарубежные владельцы сервиса Bookmate покидают Россию. Сам он может продолжить работу
14:40
В Москве температура воздуха побила рекорд 1988 года
14:37
ЦБ: в России снизилось число финансовых киберпреступлений
13:57
Кадр из фильма «Покровские ворота»
Фильм «Покровские ворота» 1982 года впервые покажут в кинотеатрах
13:35
Женщины со званием «Мать-героиня» будут получать по миллиону рублей
12:39
В Нижегородской области напали на члена СПЧ Игоря Каляпина. Он в больнице
12:03
СК попросил для Евгения Ройзмана меру пресечения в виде запрета определенных действий
11:13
Nosaj Thing выпустил трек «Blue Hour». Он войдет в его первый за пять лет альбом «Continua»
11:08
Hulu/YouTube
«Я убила его, и мне так понравилось»: Hulu показал трейлер пятого сезона «Рассказа служанки»
02:13
Фильм Алексея Учителя о композиторе Шостаковиче выйдет в 2025 году
01:18
Джейсон Момоа в роли существа из страны снов в тизере «Сламберлэнда»
00:24
Джонни Ноксвилл и Киган-Майкл Ки возрождают вымышленный ситком в первом трейлере «Перезагрузки»
вчера в 23:35
Фонд «Вера» и хоспис «Дом с маяком» объявили о ежегодной акции «Дети вместо цветов»
Сегодня в 12:46

Благотворительный фонд «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком» запустили ежегодную акцию «Дети вместо цветов». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Суть акции заключается в том, чтобы на Первое сентября подарить учителю один общий букет вместо множества отдельных, а сэкономленные деньги перевести на помощь тяжелобольным детям. Благодаря этому они получат аппараты для дыхания, кресла, лекарства и специальное питание, а их родители — психологическую и юридическую поддержку.

«Вера» и «Дом с маяком» начали привлекать участников к акции восемь лет назад. Каждый год в ней участвуют не только школы России, но и других стран.

«За семь лет участники акции собрали более 240 миллионов рублей. Под опекой „Веры“ и „Дома с маяком“ в эти годы было в общей сложности более 8500 семей с тяжелобольными детьми. Это 8500 детей, которые смогли вернуться из реанимации домой и жить там, где им и положено, — со своими близкими, а не в больнице. Это сотни школьников и учителей, которые теперь знают, что тяжелобольной ребенок не обязан лежать в больнице и может жить дома, гулять и даже учиться в школе», — пишут организаторы.

Среди тех, кто ждет помощи в 2022 году, — восьмилетняя Ксюша из Краснодара. Когда девочка была совсем маленькой, родители узнали, что у нее врожденная мышечная дистрофия, из‑за которой она никогда не сможет ходить.

«Чтобы Ксюша могла добираться до школы, самостоятельно перемещаться между классами и ездить по любым тропинкам в городе и в парке, ей нужна коляска с электроприводом — удобная и маневренная, изготовленная специально для нее с учетом всех ее особенностей. От государства такую коляску Ксюша сможет получить не раньше 2024 года — потому что два года назад ей уже купили коляску, но — комнатную, для перемещения по ровному полу. Стоит электроколяска почти 400 тысяч рублей», — подчеркивают в фонде «Вера» и хосписе «Дом с маяком».

Узнать подробнее об акции «Дети вместо цветов» и зарегистрироваться для участия можно здесь.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение