Джейсон Момоа в роли существа из страны снов в тизере «Сламберлэнд»

Netflix опубликовал тизер фильма «Сламберлэнд», который выйдет на стриминговой платформе в ноябре. Одну из центральных ролей в картине исполнил Джейсон Момоа («Аквамен», «Игра престолов»).

В ролике отец рассказывает своей маленькой дочери Неме о магической стране снов, «где весь мир перевернут». Судя по видео, девочка отправится туда и встретит на своем пути эксцентричного преступника в исполнении Момоа.

По сюжету в волшебную страну Нема отправится, чтобы отыскать своего пропавшего отца. Девочку в фильме сыграла Марлоу Баркли. Режиссером картины выступил Фрэнсис Лоуренс, известный по франшизе «Голодные игры». Сценарий написали Дэвид Гайон и Майкл Хендельман.

«Сламберлэнд» основан на серии мультфильмов Уинсора МакКея «Маленький Немо в Сламберлэнде». Они выходили в начале XX века. В новой версии истории появятся, помимо Момоа и Баркли, Кайл Чендлер, Индия де Бофорт, Крис О’Дауд, Хамберли Гонсалес и Тоня Корнеллис.

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