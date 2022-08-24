Disney запустил в работу сериал о Кинг-Конге

Disney снимет сериал о Кинг-Конге. Пока проект находится на ранней стадии разработки, сообщает Deadline.

Студия заключила сделку с компанией по производству фильмов Джеймса Вана Atomic Monster. Этот проект станет первым сериалом, действия которого будут происходить во вселенной Конга.

Сериал исследует мифологию происхождения Кинг-Конга и сверхъестественную тайну Острова Черепа. В основу истории лягут биография монстра, написанная Мерианом К. Купером, и романы Джо Девито.

Deadline пишет, что Кинг-Конг — персонаж с «запутанной паутиной прав». В последний раз он появлялся в проекте «Вселенная монстров» студий Legendary и Warner Bros. Так, в 2017 году вышел перезапуск медиафраншизы о Кинг-Конге — «Конг: Остров черепа», в 2019-м состоялся релиз «Годзиллы 2: Король монстров», а в 2021 году показали фильм-кроссовер «Годзилла против Конга».

Disney подчеркивает, что грядущий сериал станет оригинальной историей о расцвете короля обезьян в современной эпохе. Проект никак не будет связан со «Вселенной монстров».