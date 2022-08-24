В Москве избили кандидата в мундепы Сергея Бурцева. У него перелом позвоночника

В Москве неизвестный мужчина избил кандидата в муниципальные депутаты Сергея Бурцева. Нападение произошло неподалеку от здания территориальной избирательной комиссии в Северном Измайлово, сообщил «Холод».

По словам самого Бурцева, он ждал опаздывающего на встречу другого кандидата в мундепы — Дениса Рудых. Оба политика представляют одну и ту же партию, КПРФ. Во время ожидания к Бурцеву подошел незнакомец и потребовал, чтобы ему вызвали такси.

Бурцев отказал мужчине и направился к зданию комиссии. Незнакомец пошел за кандидатом и напал на него возле дверей ТИК. «Он шел и угрожал. Притворялся пьяным, но оказался трезвым и хорошо подготовленным», — рассказал Бурцев.

Политик заявил, что охранник ТИК не помог ему, хотя и видел нападение. Тем не менее он вызвал скорую помощь и полицию. В больнице у Бурцева обнаружили компрессионный перелом позвоночника, а также зафиксировали ушибы и ссадины.

Сын Сергея Бурцева поделился, что отец находится в «ужасном» состоянии. У него, по словам Андрея Бурцева, «гематомы на ребрах очень большие». Также у кандидата в мундепы есть ушибы головы, но сотрясения мозга нет.

Полицейские сказали Бурцеву, по его словам, что преступник им известен. «Сказали, что опознали его, узнали его фамилию, имя, отчество, только не знаю, поймали его или не поймали», — отметил пострадавший.

Он добавил, что находится в Центре Склифосовского. Больше всего мужчину беспокоит травма позвоночника. «Могу встать до туалета, до коридора, но ходить нельзя. Врачи сказали, что десять дней полечат, а дальше будут смотреть, как болезнь пойдет», — сказал Бурцев.

По мнению политика, нападение на него может быть связано с участием в выборах. «За две недели сняли двух наших кандидатов, всего от КПРФ нас было четверо», — пояснил он.

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