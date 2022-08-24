Любовь и магия кино в первом трейлере «Империи света» Сэма Мендеса

Вышел дебютный трейлер фильма Сэма Мендеса «Империя света». Премьера картины состоится 9 декабря.

Главным героем ролика стала Оливия Колман, ее показали в разных локациях и эмоциональных состояниях: где‑то она смеется, где‑то плачет, а где‑то танцует. Героиня актрисы Хилари скрывает свое прошлое и зарождающиеся запретные чувства к новому работнику старинного кинотеатра — темнокожему Стефану, который столкнулся с расизмом в Великобритании 1980-х годов.

«Кино — это просто статичные кадры и тьма между ними. Если я прокручу фильм со скоростью 24 кадра в секунду, то это создаст иллюзию света и движения. Иллюзию жизни без темноты», — говорит оператор проектора в кинотеатре, которого сыграл Тоби Джонс.

Сценарий к картине написал сам Мендес, снявший «Дорогу перемен», «Красоту по-американски» и «1917». Он же выступил сопродюсером ленты наряду с Пиппой Харрис. Оператором «Империи света» стал Роджер Дикинс («1917», «Старикам тут не место», «Побег из Шоушенка»).

В фильме снялись Колин Ферт («Король говорит!»), Оливия Колман («Корона»), Тоби Джонс, Кристал Кларк (оба — «Электрическая жизнь Льюиса Уэйна»), Таня Муди («Родина») и Майкл Уорд («Главарь»).