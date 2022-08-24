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В Москве все торговые центры «заминировали» анонимы с Украины
Сегодня в 12:27

Во все торговые центры Москвы и другие социальные объекты поступили сообщения с угрозами взрыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, угрозы поступили от неизвестных лиц с Украины. Кинологи и полицейские обследуют здания. Пока об эвакуации посетителей ТЦ не сообщается.

Сегодня на Украине отмечается День независимости. Связаны ли угрозы взрывов с национальным праздником, не уточняется.

Все торговые центры Москвы уже «минировали» 28 февраля — на четвертый день российской военной операции на Украине. Тогда посетителей части ТЦ эвакуировали. Сообщения оказались ложными. В начале июня аноним с Украины заявил об угрозах взрывов во всех отделениях Сбербанка в Москве.

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