Режиссер Кирилл Соколов поставит триллер «Ультра» для TriStar Pictures

Российский режиссер Кирилл Соколов, известный по фильмам «Папа, сдохни» и «Оторви и выбрось», поработает с американской студией TriStar Pictures, сообщил Deadline. Она выпустила ленты «Самый счастливый сезон», «Серфер души», «Кадиллак Рекордс», «Сайлент Хилл» и «Филадельфия».

Соколов поставит триллер «Ультра» по сценарию Колина Бэннона («Первое восхождение», «Любовь завоевывает Пола»). Этот материал вошел в «черный лист» Голливуда в декабре прошлого года.

Детали сюжета будущей картины пока держатся в секрете. Когда фильм запустят в разработку, пока неизвестно. Созданием триллера будет заниматься Суки Чю («Заклинательница акул», «Светлячки в саду») из продакшн-компании Sugar 23.

Курировать проект от имени TriStar Pictures станет Келлум Аллан, участвовавший в съемках трилогии «Дивиргент», франшизе «Голодные игры», а также фильмах «Бобер», «Помни меня», «Джон Уик».

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