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«Макдоналдс» разработал гель для душа с ароматом «Биг Мака»
Сегодня в 20:03

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» выпустила гель для душа с ароматом «Биг Мака» — одного из самых популярных блюд в меню. Об этом сообщил TechnikNews.

Приобрести необычное средство для гигиены пока нельзя, однако его можно получить за накопленные в ресторанах сети баллы. За каждый заказ «Макдоналдс» будет начислять баллы в своем приложении.

Предложение действует на территории Австрии. Там при покупке набора из 20 наггетсов можно получить 8 баллов, а за салат «Цезарь» — 5 баллов. Для получения геля для душа требуется собрать 15 баллов.

«К сожалению, вы не будете пахнуть [после использования геля], как машина с пакетом свежих „Биг Маков“ внутри после „МакАвто“, но скорее получите запах огурца», — отметили редакторы TechnikNews.

Тем не менее, попробовать гель для душа от «Макдоналдс» хотели бы многие поклонники сети. Поэтому в интернете уже можно найти предложения по перепродаже геля по цене от 2 до 20 евро.

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