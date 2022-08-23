Звезда «Позы» и «Голливуда» Джереми Поуп мечтает служить во флоте в трейлере «Инспекции»

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В сети появился трейлер фильма «Инспекция», режиссером и сценаристом которого выступил Эледженс Браттон, известный по документальной ленте «Pier Kids». Ролик опубликовали на ютьюб-канале A24.

В нем актер Джереми Поуп, снимавшийся в «Позе» и «Голливуде», предстает в образе молодого парня-гея по имени Эллис Френч, мечтающего служить во флоте. Он борется с неприятием его собственной матери и предубеждениями, мешающими его мечте.

Мать будущего моряка сыграла в картине Габриэль Юнион («10 причин моей ненависти», «Быть Мэри Джейн», «Рождение нации»). Сам сюжет ленты основан на реальных событиях из жизни Браттона.

Кинематографист, для которого «Инспекция» станет полнометражным художественным дебютом, стал бездомным в возрасте 16 лет. Семья выгнала его из дома за то, что он был гомосексуалом. Спустя 10 лет скитаний Браттон присоединился к флоту, и это полностью изменило его жизнь.

«Моя мать, она не будет даже говорить со мной. Большинство моих друзей мертвы или в тюрьме. Если я умру в этой униформе, я герой для кого‑нибудь», — говорит главный герой «Инспекции» своему сослуживцу.

Продюсерами картины стали Эффи Браун («Уважаемые белые люди», «Селия», «Темная сторона страсти»)и Честер Алджернал («Pier Kids», «Мой дом»). В актерский состав вошли Рауль Кастильо, МакКол Ломбарди, Аарон Домингес и Боким Вудбайн.

Премьера «Инспекции» намечена на 18 ноября 2022 года.

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