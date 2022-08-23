Усейн Болт намерен зарегистрировать свою победную позу как товарный знак

Ямайский легкоатлет и восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт хочет зарегистрировать свою знаменитую победную позу в качестве товарного знака. Он уже подал документы в управление по патентам и товарным знакам США, свидетельствует сайт ведомства.

Спортсмен намерен размещать логотип со своим изображением на предметах одежды, обуви, головных уборах, сумках и ювелирных изделиях. Также он планирует использовать его при проведении спортивных и культурных мероприятий.

«Торговая марка представлена силуэтом мужчины в характерной позе, с одной рукой, согнутой и указывающей на голову, а второй — поднятой и указывающей вверх», — указано в документах.

Согласно заявке, Болт может использовать изображение также в ресторанном бизнесе, в том числе в сервисах доставки. Какие именно бизнес-планы есть у бывшего легкоатлета, пока остается неизвестным.

12 лет назад Болт уже регистрировал свою позу победителя как товарный знак, однако тогда он так и не использовал логотип. В связи с этим права на него были отозваны.

Усейн Болт впервые стал олимпийским чемпионом на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Тогда он и продемонстрировал свой теперь уже легендарный жест, который получил название To Di World («К миру»).

Впоследствии Болт повторял свою победную позу неоднократно при каждой победе и установлении новых рекордов мира в беге на 100 и 200 метров. Свою карьеру в спорте он завершил в 2017 году, впервые за много лет уступив первенство в забеге на 100 метров.