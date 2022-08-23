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«Кем я буду без этого»: вышел новый трейлер сериала «Властелин Колец: Кольца власти»
Сегодня в 15:17

Prime Video опубликовал новый трейлер сериала «Властелин Колец: Кольца власти». Премьера проекта запланирована на 2 сентября.

Большая часть ролика посвящена эльфийской воительнице Галадриэль и другим персонажам сериала: Гиль-галаду, Келебримбору, эльфу Арондиру и принцессе гномов Диссе. В нем также показали армию орков Саурона, которая собирается в неизвестном месте.

Кроме того, в видео можно увидеть красоты Средиземья — от земель хоббитов и Туманных гор до Нуменора и Линдона.

Действие картины развернется за тысячи лет до формирования Братства Кольца. А именно после поражения Моргота и разгадки тайны, где находится его верный ученик Саурон. Последний исчез во время войны, почти уничтожив все. Тогда молодая эльфийская владычица Галадриэль приняла на себя командование Северными армиями, чтобы найти Саурона и оставшихся союзников Моргота.

В шоу покажут, как выглядели в прошлом персонажи и места, известные по кинотрилогии Питера Джексона. Например, королевство гномов Кхазад-дум и молодого Исилдура, который позже станет легендой, получив Кольцо Всевластья после победы над Сауроном. Зрители также увидят полуэльфа Элронда. Он много лет спустя станет правителем Ривенделла.

В проекте снимутся Ленни ГенриГарри Поттер и узник Азкабана»), Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала»), Оуайн Артур («Смерть в раю») и другие. Первые два сезона снимет режиссер Хуан Антонио Байона. Шоураннерами проекта выступят Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей.

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