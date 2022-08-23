«Винзавод» объявил специальную программу восьмого сезона «Открытых студий»

25 августа на «Винзаводе» пройдет специальная программа художников «Открытых студий». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Спецпрограмма начнется с перформативной экскурсии, которую проведет Алексей Рябов, и закончится в метавселенной, куда приглашает Полина Абина. Художники расскажут, кто сочетает новые итальянские ткани с ретротекстилем с блошиного рынка, и кому важны деформации, мутации или любые отклонения от нормы.

«После профессиональных и обычно бесплодных дискуссий о высоком искусстве, каким же надлежит ему быть, все мы немного изголодались по глотку свежего воздуха, родниковой воды. Вот почему за немногими понятными исключениями посетитель уйдет отсюда с благодарным чувством только что сделанного открытия», — отметил Рябов.

Вход на специальную программу свободный, предварительно нужно зарегистрироваться.

Проект «Открытые студии», объединяющий принципы мастерской, резиденции и арт-школы, направлен на поддержку молодых художников. За семь сезонов выпускниками «Студий» стали более шестидесяти художников.

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