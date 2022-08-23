Вышел локализованный трейлер «Иронии судьбы в Голливуде»

«Централ партнершип» опубликовал локализованный трейлер ремейка советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» — «Ирония судьбы в Голливуде». Премьера картины в России состоится 8 сентября.

В ролике рассказывается о двух незнакомцах, Марго и Гриффине, которые просыпаются 30 декабря каждый в своем доме с мыслью, что они проживают лучший день в своей жизни. Однако все идет не по плану: Марго бросает парень перед свадьбой ее сестры, а девушка Гриффина отказывается становиться его женой.

Тогда Гриффин решает пойти в баню со своим русским другом Сэмом, для которого это ежегодная традиция. Изрядно напившись, друзья решают вызвать Гриффину такси домой. «Отвезите его на Мейпл-драйв, 15», — именно с этой фразы начинается та самая знакомая всем история.

Главные роли в фильме исполнили Эмма Робертс («Мы — Миллеры», «Американская история ужасов») и Томас Манн («Проект X: Дорвались»). Помимо них, в картине появились Мадлен Печ («Ривердэйл»), Бритт Робертсон («Земля будущего») и Льюис Тан («Мортал Комбат»).

Адаптацией сюжета пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «С легким паром, или Однажды в новогоднюю ночь…» занималась Тиффани Полсен («Пара на праздники», «Сбежавшая невеста»). Продюсерами стали Винсент Ньюман («Мы — Миллеры»), Владимир Кошелев и Марина Беспалова.