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Глава Объединенной киносети: «Для государства культура никогда не была первичной»
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Положение, в котором оказались кинотеатры в России после начала боевых действий на территории Украины, даже хуже, чем во время пандемии COVID-19. Власти отказываются выделять прямые субсидии, потому что «пока не до нас», рассказал в интервью РБК глава Объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васянин.

В пандемию власти выделяли деньги на поддержку кинотеатров (4,2 млрд рублей) и «было понятно», что отснятые фильмы когда‑нибудь появятся на больших экранах, а сейчас нет уверенности ни в чем, поделился Васянин. Для поддержки бизнеса необходимо 6-10 млрд рублей или «чуть больше».

«Они хотят делать бизнес на любой территории. Среди мейджоров нет радикалов. Они вне политики», — рассказал Васянин о сотрудничестве с голливудскими студиями. По его словам, официального диалога с ними не ведется.

Объединенная киносеть закрыла, проект ADG Group, кинотеатр «Ладога» и «еще один в торговом центре». Компания хотела бы закрыть еще несколько, но этого, в отличие от первых трех, не позволяют сделать долгосрочные договоры. Это проблема, с которой власти справится не помогают, хотя в пандемию малому и среднему бизнесу упрощали процедуру прекращения контрактов. Один убыточный кинотеатр «топит» десять прибыльных, поэтому его закрытие и перераспределение персонала более выгодно, объяснил Васянин.

«Для государства, как это ни печально, культура никогда не была первичной. У него есть более первостепенные задачи, которые требуют решения. Нам не отказали в помощи. Нам сказали, что пока не до нас», — заявил Васянин. Он отметил выделение правительством Москвы прямых выплат киносетям из бюджета на компенсации, но в регионах такого нет.

Васянин надеется на российский фильм «Сердце Пармы» с Александром Кузнецовым, у которого ожидаемые сборы — более миллиарда рублей.

Также Васянин прокомментировал заявление министра культуры Ольги Любимовой о том, что кинотеатры обязаны помогать в продвижении отечественных релизов — «отрабатывать то, что они раньше вообще не делали».

«Давайте так: условная компания „Аэрофлот“ до недавней поры пять раз в день летала не в условный Благовещенск, а в условную Барселону. Любой бизнесмен занимается тем, что наиболее выгодно в текущей ситуации. Кроме того, кинотеатры не снимают фильмы. Они показывают контент, отснятый студиями. То, что из 300 фильмов, которые до недавней поры снимались, до кинотеатров доходило 100, — это, наверное, вопрос не кинотеатров. Что касается маркетинга: кинотеатры всегда занимались продвижением фильмов в том объеме, в котором это нам под силу. Есть сайт, есть мобильные приложения, есть показ трейлеров. Но не надо перекладывать на нас чужие обязанности», — сказал он. Продюсер ленты должен выделить деньги, как и в любом другом бизнесе, чтобы киносети «его продвигали».

После начала военных действий компании Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures и другие зарубежные кинопроизводители еще весной официально объявили об остановке проката своих фильмов и остановили продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам.

РБК пишет, что показатели посещаемости российских кинотеатров опустились до рекордных минимумов, вместо 5,7 тыс. коммерческих кинозалов (столько было в начале года) работают менее 5000. Прокат корейских, китайских и советских фильмов, льготные ставки кредитования, отсрочки по уплате страховых взносов и «Пушкинская карта» не помогли.

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