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Deadline: режиссер «Хищных птиц» экранизирует роман «Паприка» Ясутаки Цуцуи
Сегодня в 18:57

Режиссер фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Кэти Янь займется телеадаптацией романа японской писательницы Ясутаки Цуцуи «Паприка». Об этом сообщил Deadline.

Янь поставит одноименный сериал по мотивам книги. Его разработают Amazon Studios и компания Hivemind. Сопродюсерами проекта выступят Эш Сарохиа из Rewild, Маси Ока и Джейсон Ф.Браун.

«Паприка» станет научно-фантастическим шоу, события которого разворачиваются в мире, где новая технология позволяет людям вторгаться в сны друг друга. По сюжету женщина-психиатр использует технологию для помощи пациентам, но однажды ее устройство для доступа к снам пропадает.

Кэти Янь известна как первая женщина азиатского происхождения, которой доверили снять супергеройский фильм. До «Хищных птиц» она работала над сериалом «Наследники», а также поставила драмеди «Мертвые свиньи».

Когда Янь приступит к съемке «Паприки», пока неизвестно. В планах у режиссера — работа над картиной «The Freshening» по собственному сценарию.

У романа Цуцуи уже была одна экранизация. Сама книга была издана в нескольких частях в 1990-х годах, а в 2006 году по ней поставили мультфильм. Его создал режиссер «Идеальной грусти» и «Актрисы тысячелетия» Сатоси Кон.

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