В клубе Gazgolder пройдет вечеринка Applique

27 августа в столичном клубе Gazgolder на «Красном Октябре» пройдет вечеринка Applique от одноименного хаус-лейбла. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

«Корабли нашей гавани не тонут даже в Бермудском треугольнике, но картхолдер и портативку все же лучше оставить дома. Для всех, кто мечтал стать пиратом, — ставьте на паузу бесплатное кино с „Фонбетом“, группируйтесь и ныряйте с головой в самое глубокое закрытие летнего сезона», — подчеркивают организаторы.