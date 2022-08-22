МЧС предупредило о 33-градусной жаре в Москве с 23 по 25 августа

Главное управление МЧС по Москве сообщило, что в столице со вторника, 23 августа, по четверг, 25 августа, в дневные часы установится температура 30–33 градуса по Цельсию. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

Данные министерства совпадают с прогнозом руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Согласно его данным, Москву 23 и 24 августа ждет температура на уровне 31–33 градусов, осадков не ожидается.

Он уточнил: «Воздушные массы со вторника будут перемещаться с юга — с Турции, с Малой Азии, с Ближнего Востока. Это приведет к тому, что температура будет на 7–8 градусов выше климатической нормы, в летний период это аномалия очень большая».

Температура начнет понижаться во второй половине недели, примерно с пятницы, заявил Вильфанд. При этом она так или иначе будет выше нормальных значений, в диапазоне 25–29 градусов.

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