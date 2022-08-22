Реклама
Новости
Турецкая компания FLO будет продавать товары Reebok в России
18:00
МЧС предупредило о 33-градусной жаре в Москве с 23 по 25 августа
17:21
Запах гари и смог от пожаров задержится в Москве и Подмосковье как минимум до выходных
17:02
Mura Masa/YouTube
Mura Masa перезаписал трек «Blessing Me» — теперь в нем читает Kali Uchis
16:49
В Москве начались съемки второго сезона сериала «Предпоследняя инстанция»
16:47
Сиквел «Достать ножи» выйдет на Netflix 23 декабря. Посмотрите первый кадр из грядущей премьеры
16:25
РКН предложил книжной отрасли самой убирать книги с пропагандой ЛГБТ
15:58
Sound Up представит проект «Cello», посвященный виолончельной музыке. В программе — Бах и Гласс
15:48
HBO Max/YouTube
HBO Max опубликовал первый тизер сериала The Last of Us
15:07
В Переделкино приедет советский автобус ЛиАЗ. Гостям расскажут о транспорте в жизни поселка
14:49
ФСБ: убийство Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы
14:28
Жозеп Боррель выступил против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам
13:50
Игорь Иванко/Агентство «Москва»
«Лукойл» приобрел ФК «Спартак» и его стадион. Федун покинет все посты в клубе
13:19
Для россиян и белорусов создадут отдельный игровой клиент в World of Tanks
12:55
«ЛитРес» анонсировал выход новой книги Виктора Пелевина в 2022 году
12:30
В Литве мужчину приговорили к 4 месяцам заключения и штрафу за призывы к насилию против русских
11:50
СМИ: Россия ведет переговоры о признании платежной системы «Мир» с Индией
11:21
«Коммерсант»: в Дагестане обсуждают строительство курорта — аналога Сочи
10:57
Rian Castillo/Flickr
«Коммерсант»: магазины Crocs в России возобновят работу под управлением нового юридического лица
10:17
«Элвис» стал вторым самым кассовым биографическим фильмом о музыканте
09:55
В Москве начались съемки второго сезона сериала «Предпоследняя инстанция»
Сегодня в 13:47

В Москве стартовали съемки продолжения оригинального сериала Okko «Предпоследняя инстанция». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

События второго сезона шоу развернутся через год после окончания первого. Возглавляемое Максимом Управление по распределению душ (УПРД) работает без сбоев и неучтенных душ. Однако в одночасье все меняется, когда души начинают в обход УПРД отправляться в ад вместо рая. В это оказываются замешаны дьявол и его посредник.

Чтобы помочь Максу, к работе возвращается Валентина, ведь посредник дьявола не кто иной, как возвращенный ею из ада бывший муж Николай.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Павел Прилучный, Ирина Розанова, Федор Добронравов, Игорь Миркурбанов, Николай Фоменко, Ирина Чериченко, Дарья Мельникова, Павел Комаров, Екатерина Васильева, Денис Синявский, Яна Кошкина, Сергей Епишев и Мария Преснякова.

К ним также присоединятся новые персонажи в исполнении Равшаны Курковой, Юрия Шлыкова, Александра Югова, Никиты Тарасова, Олега Василькова, Кирилла Буханцева, Ивана Добронравова, Юрия Шлыкова, Елены Морозовой, Андрея Пынзару, Эрика Панича, Константина Мерзликина и других.

Режиссером-постановщиком продолжения «Предпоследней инстанции» вновь выступила Ольга Акатьева («Соври мне правду», «Я читаю»).

«Нахожусь в предвкушении драйвовой работы. Сниматься у Ольги Акатьевой — сплошное удовольствие. По Прилучному соскучилась… давно его не била… Шучу. А если серьезно — это очень классное кино. Обожаю этот проект!» — подчеркнула Розанова.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Николай ФоменкоЮрий ШлыковПавел ПрилучныйИрина РозановаФедор ДобронравовИгорь МиркурбановИрина ЧериченкоДарья МельниковаПавел КомаровЕкатерина ВасильеваДенис СинявскийЯна КошкинаСергей ЕпишевАлександр ЮговНикита ТарасовОлег ВасильковИван ДобронравовЕлена МорозоваКонстантин Мерзликин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение