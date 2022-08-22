В Москве начались съемки второго сезона сериала «Предпоследняя инстанция»

В Москве стартовали съемки продолжения оригинального сериала Okko «Предпоследняя инстанция». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

События второго сезона шоу развернутся через год после окончания первого. Возглавляемое Максимом Управление по распределению душ (УПРД) работает без сбоев и неучтенных душ. Однако в одночасье все меняется, когда души начинают в обход УПРД отправляться в ад вместо рая. В это оказываются замешаны дьявол и его посредник.

Чтобы помочь Максу, к работе возвращается Валентина, ведь посредник дьявола не кто иной, как возвращенный ею из ада бывший муж Николай.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Павел Прилучный, Ирина Розанова, Федор Добронравов, Игорь Миркурбанов, Николай Фоменко, Ирина Чериченко, Дарья Мельникова, Павел Комаров, Екатерина Васильева, Денис Синявский, Яна Кошкина, Сергей Епишев и Мария Преснякова.

К ним также присоединятся новые персонажи в исполнении Равшаны Курковой, Юрия Шлыкова, Александра Югова, Никиты Тарасова, Олега Василькова, Кирилла Буханцева, Ивана Добронравова, Юрия Шлыкова, Елены Морозовой, Андрея Пынзару, Эрика Панича, Константина Мерзликина и других.

Режиссером-постановщиком продолжения «Предпоследней инстанции» вновь выступила Ольга Акатьева («Соври мне правду», «Я читаю»).

«Нахожусь в предвкушении драйвовой работы. Сниматься у Ольги Акатьевой — сплошное удовольствие. По Прилучному соскучилась… давно его не била… Шучу. А если серьезно — это очень классное кино. Обожаю этот проект!» — подчеркнула Розанова.