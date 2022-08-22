СМИ: Россия ведет переговоры о признании платежной системы «Мир» с Индией

Россия ведет с Индией переговоры о признании платежной системы «Мир» — прием выпущенных с помощью нее карт в банкоматах и терминалах страны может начаться «в скором времени», пишет индийская газета Deccan Herald.

Издание добавляет, что Россия в свою очередь «с большой долей вероятности» предпримет шаги для начала приема карт индийской платежной системы RuPay.

Эти вопросы, по данным газеты, обсуждались во время визита в Москву советника по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджита Довала 17–18 августа.

Он провел переговоры с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и вице-премьером — главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Страны продолжают обсуждение такого варианта финансовых отношений, на которые не могли бы повлиять санкции Запада в отношении России, передает Deccan Herald.

Согласно данным на сайте «Мира», оплатить товары, услуги или снять деньги с карт платежной системы сейчас можно на территории 11 стран: Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии.

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