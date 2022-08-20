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Яровая разработает закон о недопущении реабилитации нацизма
Сегодня в 10:54

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в ближайшее время начнет работать над законом о недопущении реабилитации нацизма. Об этом сообщает ТАСС.

Она также предложит парламенту организовать разработку и принятие закона. «Сегодня необходимо принимать уже закон, который бы позволил на уровне национального законодательства обеспечить фактически доктрину непринятия нацизма», — сказала Яровая на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса.

По ее словам, аналогичные законы есть во всех странах, «но правители этих стран настолько заморочили голову людям, что законы пылятся на полках и не исполняются».

В России антифашистский конгресс собрался впервые с целью объединить усилия мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях. РИА «Новости» подчеркивают, что конгресс должен стать платформой для отстаивания исторической правда о решающем вкладе СССР в борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны.

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