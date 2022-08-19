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Вуди Харрельсон снимется в дебютном фильме Лоры Чинн «Suncoast»
Вчера в 23:04

Американский актер Вуди Харрельсон, известный по фильмам «Народ против Ларри Флинта» и «Иллюзия обмана», снимется в дебютной режиссерской работе актрисы и сценаристки Лоры Чинн «Suncoast» («Солнечный берег»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

В проекте также примут участие Лора Линни («Дикари», «Озарк») и Нико Паркер («Дамбо», «Третий день»). Чинн, известная как автор сериалов «Девочки из Флориды» и «Мик», выступит одновременно режиссером и сценаристом картины.

Лента расскажет о девочке-подростке, живущей с властной матерью, отправившей ее брата в специализированное учреждение. Героиня заводит неожиданную дружбу со взрослым эксцентричным активистом, участвующим в протестах против спорных медицинских случаев.

Сюжет фильма вдохновлен личным опытом Чинн в начале 2000-х годов. Продюсировать проект будут Джереми Плагер, Франческа Сильвестри, Кевин Чиноу и Оли Обст. Съемки начнутся в сентябре.

Курировать «Suncoast» будет кинокомпания Searchlight в лице Тэйлора Фридмана, Дэниела Ю, ДанТрама Нгуйена и Кэти Гудсон-Томас. Когда фильм выйдет на экраны, не сообщается.

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