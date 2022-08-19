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«Наше последнее лето», Kanatami, и «Ошибся номером»: ближайшие концерты в клубе «16 тонн»
Сегодня в 13:57

В ближайший месяц в московском клубе «16 тонн» пройдет сразу несколько больших сольных концертов новых артистов. Об этом «Афише Daily» сообщили представители площадки.

Псевдонимы исполнителей и названия групп кликабельны, по ссылкам можно найти билеты на концерты.

21 августа на сцену клуба выйдут «наше последнее лето» — одна из самых загадочных музыкальных групп страны, так как все ее участники скрывают свои лица. Артисты вдохновляются японской аниме-культурой, видеоиграми и эстетикой пионерских лагерей. На концерте состоится премьера нового трека «реквием», прозвучат несколько неизданных песен и все хиты.

25 августа выступит дуэт Kanatami, который очень любит отсылки и истории. Музыканты не относят себя к какому‑либо конкретному жанру, а свой стиль называют «Рок Русский». Для группы это будет первое выступление на такой крупной площадке, в честь этого они презентуют новый альбом «IV».

31 августа слушаем группу «Ошибся номером». Согласно релизу, артисты «взламывают каноны и структуры жанров, смешивая метал-грув, автотюн, речитативы и скриминг в мультивселенную поп-рока». Они уже собирали полные площадки в родном Воронеже и выступали на Ural Music Night, пришло время покорять столицу.

11 сентября Xarista обещают показать целый аудио-визуальный перформанс и позвать специальных гостей. Но это все пока под завесой тайной, а что мы знаем точно — артист точно исполнит свои хиты «Вижу тебя», «Паранойя», «Я приду» и «Забери меня».

20 сентября Russalka закрывает эту серию сольников. Организаторы говорят, что певица «создает сказку для одиноких или непринятых, накрывая волшебным одеялом из меланхоличного поп-звучания и эстетики fairycore». Russalka — участница крупных фестивалей и шоукейсов, резидентка лейбла 9January, исполняет музыку в стилях инди и поп.

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