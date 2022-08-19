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11:55
Минтруд спрогнозировал рост уровня безработицы осенью
Сегодня в 14:09

Министерство труда и социальной защиты прогнозирует рост безработицы осенью. Об этом сообщает ТАСС.

По словам замминистра труда Елены Мухтияровой, в настоящее время уровень безработицы держится на исторически низком уровне в 3,9%, но осенью, скорее всего, произойдет рост.

«Это связано и с сезонными параметрами, и с поведенческим фактором. И здесь самое важное, чтобы граждане, которые потенциально потеряют работу либо окажутся под риском увольнения, знали, куда им обращаться за помощью», — сказала она.

Ранее президент по операционному управлению кадровой компании Ancor Алексей Миронов заявил, что к концу 2022 года безработица в России вырастет до 7,8%. По его словам, возможно несколько сценариев развития событий: занятость начнет расти к лету 2023 года или, наоборот, безработица будет держаться на уровне 6,4–6,5% в течение нескольких лет.

«Мы увидим определенный рост безработицы к концу года, поскольку многие компании уходят и персонал будет попадать на рынок, однако в следующем году, с учетом плохой демографии, спрос начнет восстанавливаться», — сказал Миронов.

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