Джейсон Момоа спродюсирует байопик о легендарном серфингисте Дюке Каханамоку

Американский актер Джейсон Момоа, известный по фильмам «Аквамен» и «Дюна», спродюсирует биографический фильм о легендарном серфингисте Дюке Каханамоку. Об этом сообщил Yahoo Entertainment.

Момоа хочет рассказать историю гавайского спортсмена, популяризировавшего серфинг и выигравшего пять медалей по плаванию на Олимпийских играх. Проектом также заинтересовался кинопродюсер Питер Сафран («Шазам!», «Заклятие»).

«История Дюка — это та история, которая восхищала меня в течение многих лет. Теперь у меня есть возможность рассказать ее с уважением, которого она заслуживает, в коллаборации с Джейсоном, Крисом и Карлсонами, это настоящий подарок», — признался Сафран.

В создании байопика также примут участие Сюзан Миллер Карлсон и Эрик Карлсон. Сценарий картины напишет Крис Кеканиокалани Брайт, чья работа попала в «черный лист» в 2018 году (в него включают самые интересные сценарии, которые так и не были взяты в производство).

Момоа ранее озвучил рассказчика в документальном проекте о Дюке Каханамоку. Его выпустил в мае PBS. Фильм назывался «Водный человек — Дюк: Амбассадор Алоха».

Торговые права на имя Каханамоку в течение долгого времени были предметом спора его многочисленных родственников и некоторых бизнес-структур. Однако Момоа, Сафрану и Карлсонам, судя по всему, удалось договориться об их получении.

Авторы будущего фильма надеются, что им удастся исследовать жизнь «этого культового и прекрасного человека как легендарного пловца, первопроходца и бесспорного отца современного серфинга».

Дюк Каханамоку родился в 1890 году на Гавайях в аристократической семье, близкой к королевскому роду. Урожденный герцог был коренным жителем островов и с детства впитал их культуру. С юных лет он умел плавать и кататься на серфе.

В 1912 году Дюк с легкостью вошел в олимпийскую сборную США, а затем победил на Играх в Стокгольме на дистанции в 100 метров вольным стилем. На Играх 1920 года в Антверпене он выиграл еще две золотых медали. Он участвовал в Олимпиадах вплоть до 1932 года, в последний раз — уже в качестве члена команды по водному поло.

После завершения спортивной карьеры Каханамоку занялся популяризацией серфинга. Он снялся в некоторых фильмах в Голливуде. Кроме того, Каханамоку был шерифом Гонолулу с 1932 по 1961 год. Он женился только в возрасте 50 лет. Скончался Дюк от сердечного приступа в январе 1968 года, ему было 77 лет.

расскажите друзьям