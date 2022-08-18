В Японии скончалась фэшн-дизайнер Ханаэ Мори. Ей было 96 лет

В Токио в возрасте 96 лет скончалась фэшн-дизайнер Ханаэ Мори — одна из самых успешных и известных кутюрье Японии. Об этом сообщил Bloomberg.

Мори умерла вследствие лихорадки, рассказали представители дизайнера. Она скончалась у себя дома. Посетивший женщину врач не смог назвать какую‑либо конкретную причину ее смерти.

Ханаэ Мори родилась 8 января 1926 года в городе Муикаичи в префектуре Шимане. Она отучилась в Токийском женском христианском университете и открыла свое первое ателье в 1951 году.

В 1960-70-х годах Мори стала одной из двух женщин-японок, чьи коллекции были представлены на подиумах Парижа и Нью-Йорка, и первой азиаткой, признанной haute couture дизайнером Французской федерацией кутюра. Среди клиенток Мори были Грейс Келли, Хилари Клинтон, Нэнси Рейган.

Мори создавала форму бортпроводников авиакомпании Japan Air Lines c конца 1960-х годов и почти до конца 1980-х. Познее Мори также выступила автором формы олимпийской сборной Японии на Играх в Барселоне и Лиллехаммере. Японская принцесса Масако доверила Мори создание своего свадебного наряда.

Карьеру в мире дизайна она закончила в 2004 году. Бизнесом кутюрье в последние годы помогали управлять ее сыновья. Помимо них, у кутюрье осталась дочь и семеро внуков. Муж Мори скончался от сердечного приступа в 1996 году.

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