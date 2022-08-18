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В сети появился тизер сериала «Эта Англия». В нем Кеннет Брана играет Бориса Джонсона
Сегодня в 18:29

В сети опубликовали тизер сериала «Эта Англия», премьера которого состоится 21 сентября на телеканале Sky Atlantic и стриминговом сервисе Now.

Главную роль в шоу сыграл Кеннет Брана. Он перевоплотился в премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Сюжет сериала рассказывает, как администрация Джонсона справлялась с первой волной пандемии COVID-19.

В «Этой Англии» запланировано шесть эпизодов. В них будут раскрыты события, происходившие за закрытыми дверями правительства страны. В трейлере герои обсуждают экономические последствия локдауна.

Кроме того, сериал расскажет о личной жизни премьер-министра. В роли жены Джонсона, Кэрри Саймондс, на экране появится Офелия Ловибонд. Саймон Пейсли Дей сыграет экс-помощника главы правительства Доминика Каммингса.

«Эта Англия» покажет в том числе напряженные отношения между Джонсоном и Каммингсом. Также сериал уделит внимание усилиям Национальной службы здравоохранения по защите граждан от коронавируса.

Режиссером проекта выступил Майкл Уинтерботтом, снявший «Геную», «Ее сердце» и «Гол!». Он стал соавтором сценария сериала наряду с Кироном Кирком.

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Борис ДжонсонКеннет БранаОфелия ЛовибондМайкл Уинтерботтом
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