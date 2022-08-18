«Яндекс» устроит онлайн-фестиваль для школьников, которые интересуются наукой и технологиями

С 5 по 11 сентября «Яндекс» проведет онлайн-фестиваль «8 бит» для школьников, которые интересуются наукой, технологиями и профессиями будущего. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В программе — выступления ведущих экспертов «Яндекса». Директор по развитию технологий искусственного интеллекта Александр Крайнов расскажет, как обучают ИИ. Креативный директор «Маркета» Даниил Трабун прочтет лекцию про создание виртуальной моды с помощью машинного обучения. Замруководителя «Яндекс Музыки» Егор Филиппов объяснит, почему людям нравятся музыкальные треки из умной колонки. А старший разработчик «Медиасервисов» компании Николай Глазырин расскажет, как создавать генеративные мелодии.

Также на фестивале выступят: научный коммуникатор центра Art & Science ИТМО Катерина Юдаева (с лекцией про инструменты искусства и дизайна в визуализации научных данных), зоолог Илья Гомыранов (с рассказом, как пчелы и муравьи помогают совершенствовать роботов), лингвист Борис Идомин, который объяснит, как человек общается с компьютером, и руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин, который покажет, как алгоритмы и спутники позволяют строить прогнозы осадков и других погодных явлений.

На фестивале можно будет общаться со спикерами в Discord, выполнять задания, участвовать в лотерее и получать призы от издательства «Альпина нон-фикшн». Завершится «8 бит» вечеринкой в метавселенной «Академии „Яндекса“» на платформе Roblox. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте феста.

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