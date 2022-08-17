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В сети появился трейлер американского ремейка «Иронии судьбы» с Эммой Робертс
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В сети появился трейлер ремейка советского фильма «Ирония судьбы», который снял Марюс Вайсберг («Ржевский против Наполеона», «Любовь в большом городе») с голливудскими актерами Эммой Робертс и Томасом Манном.

Картина, как и оригинал, рассказывает о неожиданной встрече двух незнакомцев. В новой версии ими стали мужчина, который намеревается сделать предложение возлюбленной, и девушка, оставшаяся без пары накануне свадьбы сестры.

Судя по трейлеру, главная героиня попросит своего непрошенного гостя составить ей компанию на свадебной вечеринке. Он согласится, но вечер преподнесет немало сюрпризов, главным из которых станут, вероятно, чувства вчерашних незнакомцев.

Эмма Робертс («Мы — Миллеры», «Американская история ужасов») и Томас Манн («Проект X: Дорвались»), сыграют центральные роли в романтической комедии. Помимо них, в картине появятся Мэделин Петш («Ривердейл»), Бритт Робертсон («Земля будущего») и Льюис Тэн («Мортал Комбат»).

Адаптацией сюжета пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…» занималась Тиффани Полсен («Пара на праздники», «Сбежавшая невеста»). Продюсерами стали Винсент Ньюман («Мы — Миллеры»), Владимир Кошелев и Марина Беспалова.

Фильм под названием «About Fate» выйдет в кинотеатрах 9 сентября. В русском переводе он будет известен как «Ирония судьбы в Голливуде».

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Эмма РобертсЭльдар РязановТомас МаннМарюс ВайсбергЭмиль БрагинскийВладимир КошелевМарина Беспалова
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