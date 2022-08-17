Реклама
Новости
В Саудовской Аравии женщину осудили на 34 года за репосты в твиттере
22:06
Apple проведет презентацию новых iPhone 7 сентября
21:36
Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному
20:56
Новое название Starbucks, первый трейлер «Уэнсдей» и другие новости дня
20:53
Дайджест
В Грузии призвали немедленно вернуть визы для россиян
20:34
В Powerhouse пройдет благотворительный базар по случаю открытия Burning Man
20:09
«Каста»/«ВКонтакте»
«Каста» предложила поклонникам организовывать тайные концерты. Чтобы их не сорвали силовики
19:41
Ученые подтвердили авторство картины «Девушка в красной шляпе». Ее действительно написал Ян Вермеер
19:24
Исследование: в прошлом году 72% убитых в России женщин погибли от домашнего насилия
18:52
Рэпер Снуп Догг запустил линейку сухих завтраков Snoop Loopz
18:38
Вышел первый тизер «Уэнсдея» — нового сериала Тима Бертона
18:37
Radio Baltkom I Mixnews/YouTube
Умер основатель клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт
17:56
В Подмосковье мужчина пожаловался сам на себя за дискредитацию армии
17:54
Skullcrusher выпустила два новых трека c грядущего альбома «Quiet the Room»
17:44
Эстония планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в третьих странах
16:56
«Аэрофлот» возобновит полеты на Сейшелы
16:46
Fredrik Rubensson/Flickr
Финляндия не планирует аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы
16:39
Служителя «Храма Летающего макаронного монстра» арестовали по делу о фейках
16:36
Бурятия первой из российских регионов ввела масочный режим из‑за роста заболеваемости COVID-19
Обновлено в 16:13
Feduk выпустил трек «Стильный ай»
16:10
Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному
Сегодня в 17:56

Российский предприниматель Олег Дерипаска подал иск против оппозиционного политика Алексея Навального. Бизнесмен намерен защищать в суде свою честь и достоинство. Об этом Навальный рассказал в твиттере.

По словам оппозиционера, Дерипаска требует удалить из сети его фотографию с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также протестует против расследования Навального о министре «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров».

Дерипаска планирует судиться не только с самим Навальным, но также с его соратниками Георгием Албуровым и Марией Певчих. Кроме того, он подал иск против изданий The Insider*, New Lines и Associated Newspapers Limited.

Рассматривать жалобу бизнесмена будет Зеленоградский суд Москвы. В пресс-службе суда отметили, что Дерипаска не требует денежной компенсации.

Ранее Дерипаска уже судился с Навальным. Тогда причиной разбирательства стали утверждения, что предприниматель якобы получал крупные кредиты от государственных банков на нерыночных условиях. Миллиардер отсудил у оппозиционера 1 руб. компенсации за моральный ущерб.

* The Insider признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Алексей НавальныйОлег ДерипаскаСергей ЛавровМария Певчих
теги
МИД РоссииМинюст России
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение