Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному

Российский предприниматель Олег Дерипаска подал иск против оппозиционного политика Алексея Навального. Бизнесмен намерен защищать в суде свою честь и достоинство. Об этом Навальный рассказал в твиттере.

По словам оппозиционера, Дерипаска требует удалить из сети его фотографию с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также протестует против расследования Навального о министре «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров».

Дерипаска планирует судиться не только с самим Навальным, но также с его соратниками Георгием Албуровым и Марией Певчих. Кроме того, он подал иск против изданий The Insider*, New Lines и Associated Newspapers Limited.

Рассматривать жалобу бизнесмена будет Зеленоградский суд Москвы. В пресс-службе суда отметили, что Дерипаска не требует денежной компенсации.

Ранее Дерипаска уже судился с Навальным. Тогда причиной разбирательства стали утверждения, что предприниматель якобы получал крупные кредиты от государственных банков на нерыночных условиях. Миллиардер отсудил у оппозиционера 1 руб. компенсации за моральный ущерб.

* The Insider признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.