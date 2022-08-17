В Грузии призвали немедленно вернуть визы для россиян

Некоммерческие организации (НКО) Грузии потребовали от правящей партии «Грузинская мечта» и премьера Ираклия Гарибашвили немедленно ввести визовый режим для россиян. Об этом сообщает «Коммерсант».

Заявление с требованием подписали более 20 влиятельных НКО Грузии. Причиной стали последние статистические данные, опубликованные правительством и Национальной администрацией туризма.

Авторы письма заявляют, что с января по июль темпы прибытия россиян в Грузию значительно повысились. Кроме того, после начала военной операции на территории Украины в Грузии зарегистрировались около 6400 российских компаний, это в семь раз превышает показатель за весь 2021 год.

НКО считают, что контроль за въездом в страну российских граждан и открытие ими компаний является «вопросом национальной безопасности страны». По их утверждениям, Россия может использовать пребывание в Грузии большого числа своих граждан «для оккупации остальной территории страны под предлогом их защиты».

«Любая независимая страна вправе решать, граждане каких стран имеют право въезжать, передвигаться и пользоваться благами страны. На основании всего вышеизложенного требуем немедленно установить визовый режим для граждан России и пересмотреть правовой статус лиц, уже въехавших на территорию страны», — сказано в заявлении.

Авторы документа также подчеркивают, что массовый приток граждан и открытие ими бизнеса в Грузии указывает на то, что россияне используют республику для уменьшения «эффекта от международных санкций».

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