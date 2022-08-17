«Аэрофлот» возобновит полеты на Сейшелы

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 8 октября возобновит прямое авиасообщение с Сейшельскими островами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и субботам. С ноября они будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

С 8 марта авиакомпания приостановила все международные рейсы, кроме полетов в Минск. Такое решение было принято из‑за риска ареста судов в иностранном лизинге.

Позже «Аэрофлот» выкупил восемь самолетов у иностранных лизингодателей. Суда перевели в российский реестр и оформили свидетельства собственности на авиакомпанию.

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