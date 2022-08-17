Что за тренд quiet quitting? Миллениалы отказываются от переработок, чтобы спастись от выгорания

В соцсетях набирает популярность тренд quiet quitting или «тихое увольнение». Это не увольнение в прямом смысле, но такой подход к работе, когда вы отказываетесь выполнять задания за коллег и выключаете компьютер вовремя.

Quiet quitting помогает установить четкие границы между работой и личной жизнью, снизить стресс и избавиться от эмоционального выгорания. Сотни участников тренда рассказывают, как стали меньше работать, смогли почувствовать реальную жизнь и добились большего результата.

По всей видимости, тренд начался с тиктока от юзера zaidleppelin, опубликованного в конце июля. В нем пользователь рассказывает, что «тихое увольнение» подразумевает отказ от менталитета «культуры суеты», согласно которому работа должна быть частью вашей жизни. «Ваша ценность как личности не определяется вашим трудом», — заявляет zaidleppelin.

zaidleppelin/TikTok

На тикток обратил внимание портал Daily Dot, а затем статьи про quiet quitting появились в таких крупных изданиях, как Wall Street Journal и The Guardian. Сейчас у вирусного ролика более трех миллионов просмотров, а суммарно тиктоки с хештегом #quietquitting посмотрели более 6,5 млн раз.

Daily Dot отмечает, что в последние годы растет разочарование в идее, что полная отдача в работе и компетентность приведут к продвижению по службе, увеличению зарплаты и личному самосовершенствованию. Возможно, поэтому и существует контркультурное движение против «культуры суеты», когда молодые люди отказываются притворяться, что любят работу.

Издание приводит данные, что в США около 35% работников не в восторге от того, где им приходится трудиться. Согласно глобальному отчету Института Гэллапа, лишь 21% людей увлечены своей работой. В России этот показатель составляет 22%. Причем как в мировом масштабе, так и в западных странах уровень вовлеченности падает в течение двух последних лет.

selenarezvani/TikTok

Директор центра межпрофессионального образования при Ноттингемском университете Мария Кородвиц сказала The Guardian, что отношение людей к работе изменилось после начала пандемии.

«Поиск смысла стал гораздо более очевидным. Во время пандемии появилось ощущение нашей собственной смертности, чего‑то экзистенциального вокруг, и люди задумались: «Что работа должна значить для меня? Как я могу заняться тем, что больше соответствует моим ценностям?»

WSJ отмечает, что чаще об отсутствии смысла в своей работе говорят представители поколения Z и молодые работники. На это влияет несколько факторов — многие молодые сотрудники получили свой первый рабочий опыт во время пандемии, когда уровень разобщенности между людьми вырос.

Вторая причина: почти все они — активные пользователи соцсетей, а алгоритмы тиктока устроены таким образом, что, когда видео о quiet quitting становится популярным, соцсеть будет отображать подобные ролики все больше и больше. Это позволяет людям понять, что другие переживают схожие чувства, и ощутить общность.

millennialmsfrizz/TikTok

24-летняя Пейдж Уэст рассказала WSJ, что стала перенапрягаться после года работы транспортным аналитиком в Вашингтоне. Стресс был настолько сильным, что у нее выпадали волосы и появилась бессонница. Тогда девушка решила не работать более 40 часов в неделю, не записываться на дополнительное обучение и не общаться с коллегами. После того, как она перестала излишне стараться, Уэст почувствовала большую вовлеченность во время встреч и получила больше положительных отзывов.

В ответ на тренд quite quitting в тиктоке начали появляться и ролики, которые критикуют такой подход к работе. Их авторы считают «тихое увольнение» лишь отговоркой, а не панацеей от эмоционального выгорания или дискомфорта на рабочем месте.

Директор по маркетинговым исследованиям Джош Биттингер отмечает, что многие, услышав о quite quitting, думают, что это побуждает людей быть ленивыми, хотя в действительности такой подход позволяет им не работать до выгорания.

41-летний Клейтон Феррис сказал, что давно практикует «тихое увольнение», хотя услышал об этом термине лишь недавно. При этом его эффективность как сотрудника не упала, когда он изменил отношение к работе. «Я все так же много работаю. Я до сих пор столько же успеваю. Просто я не напрягаюсь и не рву себя в клочья», — поясняет он.

claytonfarris4ever/TikTok