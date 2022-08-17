ФСБ сообщила о задержании шестерых членов террористической ячейки в Крыму

В Джанкое и Ялте нейтрализовали законспирированную ячейку террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Ячейка состояла из шести граждан России. Их задержали, в результате обысков у них дома были изъяты «запрещенные пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации».

Против задержанных возбудили уголовные дела. Пятерых из них суд арестовал на два месяца, шестого отправили под домашний арест.

По информации силовиков, члены группировки вели «целенаправленную работу по распространению в России террористической идеологии» и вербовали в свои ряды местных мусульман.

Организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» называла своей целью устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всем мире путем создания «всемирного исламского халифата». Она признана террористической во многих странах, в России ее запретили по решению Верховного суда от 2003 года.

*Организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» признана террористической и запрещена в России.

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