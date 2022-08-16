Вышел трейлер «Божьих созданий». В нем Эмили Уотсон предстает в образе матери, лгущей ради сына

В сети вышел трейлер психологической драмы «Божьи создания», премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers.

В нем английская актриса Эмили Уотсон («Госфорд-парк», «Рассекая волны») предстает в образе матери, живущей в небольшом рыбацком поселке в Ирландии. Однажды к ней приезжает ее блудный сын — и вскоре оказывается подозреваемым в преступлении.

Мать решается защитить сына, заявляя, будто в ночь преступления он находился дома. Но ложь не дает героине покоя. Сражаясь с собственной совестью, она пытается выяснить, что же на самом деле произошло с ее ребенком и их семьей.

Фильм сняли режиссеры Саела Дэвис и Анна Роул Холмер, работавшие ранее вместе над картиной «The Fits» («Приступы»). Сценарий написал Шейн Кроули. Продюсером выступила Фодла Кронин О’Райли («Ноктюрн», «Аммонит»).

Помимо Уотсон, в картине снялись Пол Мескал («Нормальные люди») и Эшлинг Франчози («Соловей», «Непрощенная»). Над проектом работали также Джлия Блоч и Чейзи Ирвин. «Божьи создания» выйдут в прокат 30 сентября.

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