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вчера в 16:26
Из украинской школьной программы исключили русский язык и литературу
Сегодня в 20:35

Министерство образования Украины исключило из школьной программы русский язык и литературу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Произведения русских и белорусских писателей решили заменить на работы других зарубежных авторов, среди которых — О. Генри, Анна Гавальда, Жан де Лафонтен, Ульф Старк и другие.

При этом в курсе «Зарубежная литература» оставили сочинения авторов, которые «писали на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной» — Николая Гоголя, Владимира Короленко, Михаила Булгакова.

Кроме того, в списке для дополнительного чтения на выбор сохранили «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова и «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова. Также школьники продолжат изучать произведения крымскотатарского писателя Таира Халилова.

При этом из перечня рекомендуемых изъяли программы «Литература (русская и зарубежная», «Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке» для 5-9 классов и 10-11 классов, аналогичный курс для старшеклассников учебных заведений с обучением на украинском языке, а также «Русский язык и литература (интегрированный курс)».

Отдельные изменения внесли и в программу по истории. В нее включили изучение взаимоотношений России и Украины с 2014 года. СССР в обновленных методичках называют «правительством имперского типа».

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