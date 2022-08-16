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Умер режиссер Вольфганг Петерсен — автор «Трои» и «Бесконечной истории»
Сегодня в 19:55

В США скончался немецкий кинорежиссер Вольфганг Петерсен, известный по фильмам «Лодка», «Бесконечная история», «Самолет президента» и «Троя». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Кинематографист скончался дома в калифорнийском городе Брентвуде в пятницу, 12 августа. Петерсону был 81 год. Он умер в окружении своей супруги Марии Антуанетты, вместе с которой Петерсон был 50 лет.

Причиной смерти режиссера стал рак поджелудочной железы, рассказала публицист Мишель Бега. У Петерсона остался сын Дэниел и двое внуков. Они простятся с кинематографистом в ходе частной похоронной серемонии.

Вольфганг Петерсен родился 14 марта 1941 года в Эмдене на севере Германии. Он рассказывал, что его школьные учителя были нацистами, и потому в детстве будущий режиссер равнялся на голливудских киногероев. Он рано начал экспериментировать с видеосъемкой, а в 1960-х стал ассистентом режиссера в театре в Гамберге.

Петерсен изучал актерское мастерство, театроведение, кинематограф и телевидение, жил в Западном Берлине. Он начал свою карьеру как постановщик телефильмов. В 1977 году режиссер снял громкую картину «Последствия» о гомосексуалах, после чего стал известен за рубежом.

В 1980 году Петерсен поставил драму «Лодка» по роману Лотара-Гюнтера Буххайма — за нее он получил шесть номинаций на премию «Оскар». В 1983 году Петерсен выпустил Бесконечную историю», а с 1984 года начал работать в Голливуде.

В США режиссер ставил, в основном, крупные экшн-фильмы. Среди них были «На линии огня» с Клинтом Иствудом, «Эпидемия» с Дастином Хоффманом, «Идеальный шторм» с Джорджем Клуни, «Посейдон» с Куртом Расселом.

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