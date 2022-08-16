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В Петербурге завершились съемки сериала «Азазель»
Сегодня в 12:09

«Плюс Студия» объявила о завершении в Петербурге съемок сериала «Азазель» по бестселлеру Бориса Акунина. Создатели поделились впечатлениями о производстве картины и показали первые кадры со съемочной площадки.

Лента «Азазель» рассказывает про начинающего сыщика, 20-летнего Эраста Фандорина, который живет в альтернативном 2023 году. В России все еще монархия, но главный герой уже использует современные инновации и робототехнику при ведении расследования. Все потому, что единственная революция, которую пережила страна, — технологическая.

Действие картины происходит в Петрограде, столице Российской империи. Именно поэтому съемки проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, «Севкабель Порту», а также в некоторых современных локациях Петербурга.

Имя исполнителя роли Эраста Фандорина пока не раскрывается. Известно, что в картине появятся Максим Матвеев и Евгений Стычкин, которые сыграют Николая III и прогрессивного премьер-министра Дмитрия Орлова соответственно.

Также в ролях Мила Ершова («Трудные подростки»), Александр Семчев («Годунов»), Милена Радулович («Балканский рубеж»), Артем Быстров («Дурак»), Григорий Верник («Жиза») и другие.

«Про приключения Эраста Фандорина написано 16 книг, были и фильмы, и сериалы. Мне не хотелось делать еще одну экранизацию, где действие происходит в прошлом. Но в то же время просто перенести сюжет в настоящее время невозможно: все-таки герой Фандорин — человек XIX века, которого сложно представить в современных декорациях. И мы с позволения Бориса Акунина решили сделать гибрид фандоринского мира и современности — поразмышлять, какой была бы Российская империя, если бы не было революции и Советского Союза, какая это была бы страна. Показали нашу концепцию Акунину, и она ему понравилась», — рассказывает шоураннер проекта Александра Ремизова.

По ее словам, в сериале также появится сюжетная линия двух героев, которых не было в книге. Это Николай III и Дмитрий Орлов, которых мы упоминали выше.

Максим Матвеев, который играет императора, рассказывает, что Николай III в этой истории — это собирательный образ, который вобрал в себя отличительные черты многих российских и зарубежных исторических личностей. Он уверен, что конкретные ассоциации с некоторыми реальными персонами возникнут у зрителей сразу.

«Для нас Россия в „Азазеле“ — противоречивая страна. С одной стороны, было интересно поразмышлять над тем, как мы могли бы жить, если бы не было ужасов революции и Гражданской войны, массовой эмиграции, 1937 года, железного занавеса и тотальной советской борьбы со всем наследием царских времен. У нашей альтернативной реальности меньше коллективных травм, больше внимания к своей истории и традициям, есть передовые технологии вроде робота-городового и системы предсказаний преступлений», — говорят сценаристы Сергей и Никита Поповы.

Сериал будет состоять из шести эпизодов. Даты премьеры пока нет, картина выйдет эксклюзивно на «Кинопоиске» в осенне-зимнем сезоне 2022/2023.

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Борис АкунинМаксим МатвеевДмитрий ОрловЕвгений СтычкинАлександр СемчевАртем БыстровГригорий ВерникАлександр РемизовСергей ПоповНикита Попов
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