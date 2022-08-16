В России домашних кошек почти в 8 раз больше, чем собак

Восемь из десяти хозяев домашних животных — владельцы кошек, выяснили аналитики «Сбермаркета» по заказам из зоомагазинов и супермаркетов. Данными они поделились с «Афишей Daily».

82% заказов состоят из товаров для кошек и лишь 12% — для собак. Аналитики считают, что этот разрыв будет только увеличиваться, так как на одну корзину с товарами для щенка приходится целых семь доставок хозяевам котят. Еще около 4% россиян содержат грызунов, рыбок, птиц и рептилий, а чуть менее 1% — кошку и собаку одновременно.

Чаще всего владельцы питомцев заказывают в «Сбермаркете» корм. И кошки, и собаки больше любят влажный. Сухой корм чаще всего покупают владельцы собак (одна треть от всех продаж), а кошки его жалуют меньше (лишь 14% от всех проданных упаковок).

Наиболее популярен корм со вкусом мяса — при этом собаки любят его больше, чем кошки, которые также предпочитают вкус рыбы и птицы. Выбор корма для котят отличается от взрослых животных: здесь наиболее распространен вкус курицы. Щенкам же чаще выбирают говядину. Самые популярные бренды — Pedigree и Felix.

Своих кошек хозяева развлекают мячиками с погремушками, удочками-дразнилками и меховыми мышками. Собаки же играют с резиновыми гантелями и в мячик, тянут веревку с двумя узлами и кольцо.