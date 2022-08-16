Реклама
Новости
В России домашних кошек почти в 8 раз больше, чем собак
11:32
Из соцсетей A$AP Rocky
A$AP Rocky предъявили обвинение в нападении со стрельбой на бывшего соратника по A$AP Mob
11:31
Из HBO и HBO Max уволят 14% штата — это около 70 человек
10:17
Фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит работу в России под названием «Семья вместе»
10:05
На севере Крыма взорвались боеприпасы. Жителей ближайшего села эвакуируют
08:56
Автору канала «Протестный МГУ» продлили арест до 3 февраля
02:03
Netflix/YouTube
В сети появился трейлер фильма «Конец дороги» с Куин Латифой и Лудакрисом
01:27
Число жертв взрыва в торговом центре Еревана увеличилось до восьми человек
00:33
Владимир Путин возродил звание «Мать-героиня»
вчера в 23:47
В Барселоне к борьбе с лесными пожарами подключили коз и овец
вчера в 23:13
Виола Дэвис снимется в приквеле «Голодных игр»
вчера в 22:33
Кадр из сериала «Доктор Хаус»
Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Дениза Доус умерла в возрасте 64 лет
вчера в 22:14
Воздушное пространство России нарушил британский самолет-разведчик
вчера в 22:02
В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль «Антон тут рядом»
вчера в 21:37
Зрители обвинили новинку на Netflix в расизме и пропаганде. Создателям пришлось защищать свой фильм
вчера в 21:18
«+1Город» добавит на карту России площадки и неформальные места для выгула собак
вчера в 21:03
Население Земли превысило 8 млрд, Депп снимет первый за 25 лет фильм и другие новости дня
вчера в 20:47
Дайджест
Илью Азара повторно оштрафовали за дискредитацию российской армии
вчера в 20:02
Джонни Депп снимет свой первый за 25 лет фильм. Продюсером станет Аль Пачино
вчера в 19:25
Netflix показал тизер хоррор-антологии «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»
вчера в 19:17
В России домашних кошек почти в 8 раз больше, чем собак
Сегодня в 08:32

Восемь из десяти хозяев домашних животных — владельцы кошек, выяснили аналитики «Сбермаркета» по заказам из зоомагазинов и супермаркетов. Данными они поделились с «Афишей Daily».

82% заказов состоят из товаров для кошек и лишь 12% — для собак. Аналитики считают, что этот разрыв будет только увеличиваться, так как на одну корзину с товарами для щенка приходится целых семь доставок хозяевам котят. Еще около 4% россиян содержат грызунов, рыбок, птиц и рептилий, а чуть менее 1% — кошку и собаку одновременно.

Чаще всего владельцы питомцев заказывают в «Сбермаркете» корм. И кошки, и собаки больше любят влажный. Сухой корм чаще всего покупают владельцы собак (одна треть от всех продаж), а кошки его жалуют меньше (лишь 14% от всех проданных упаковок).

Наиболее популярен корм со вкусом мяса — при этом собаки любят его больше, чем кошки, которые также предпочитают вкус рыбы и птицы. Выбор корма для котят отличается от взрослых животных: здесь наиболее распространен вкус курицы. Щенкам же чаще выбирают говядину. Самые популярные бренды — Pedigree и Felix.

Своих кошек хозяева развлекают мячиками с погремушками, удочками-дразнилками и меховыми мышками. Собаки же играют с резиновыми гантелями и в мячик, тянут веревку с двумя узлами и кольцо.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение