«+1Город» добавит на карту России площадки и неформальные места для выгула собак

Интерактивный помощник по устойчивому образу жизни «+1Город» нанесет на карту России площадки и неформальные места для выгула собак. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба сервиса.

Один из авторов проекта, урбанист и автор телеграм-канала «Собакин город» Артем Гебелев отметил, что в Москве около 4 млн собак и всего 900 официальных площадок для выгула. Это приводит к тому, что хозяева питомцев отпускают их без поводка в локациях, которые для этого не предназначены. А в регионах ситуация еще хуже.

«Мы уверены, что этот слой на карте +1Город привлечет внимание к этой проблеме и поможет людям с собаками находить друг друга, общаться, находить новых друзей для себя и своего питомца», — сказал Артем Гебелев.

В рамках проекта пользователям предлагается добавлять на карту места, где собираются владельцы собак для совместных прогулок с питомцами, — скверы, поляны в парках, дворы ЖК, спортивные коробки и так далее. Потенциально карта может помочь жителям обратить внимание городских властей на локации, где следует создавать специализированные площадки для собак, отметил Гебелев.

Кроме того, новая подкатегория позволит показать реальную картину состояния культуры обращения с животными в российских городах, а также станет шагом к развитию дог-френдли-среды в России, отметил помощник руководителя по устойчивому образу жизни «+1Город» Максим Голованов.

Он добавил, что в приложении «+1Город» уже существует более 1500 точек в категории «Животные». Среди них — официальные площадки для выгула, ветклиники, груминг-салоны, магазины для животных и даже заведения, которые оказывают ритуальные услуги для животных.

Больше всего соответствующих точек в Москве — 63% от их общего числа. Следом идут Петербург (8%), Омск, Екатеринбург и Новосибирск (по 1%). Карта постоянно обновляется и число точек растет ежедневно.

«Мы мотивируем наших пользователей самим формировать карту. Пользователи приложения получают баллы как за добавление точки, так и за проверку адреса на актуальность. Баллы можно менять на полезные призы от партнеров: среди них — услуги и товары не только для людей, но и для животных, например сертификат на чистку зубов для питомца или консультацию ветеринара», — рассказывает Максим Голованов.

Добавить адрес площадки или неформального места для выгула собак можно по ссылке.

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