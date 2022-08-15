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Шотландия стала первой страной, где стали бесплатно раздавать тампоны и прокладки
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В Шотландии вступил в силу закон, благодаря которому все нуждающиеся смогут бесплатно получить тампоны и прокладки, пишет Deutsche Welle*. Страна стала первой в мире, где заработала подобная инициатива.

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен похвалила «новаторский закон», который очень важен для женщин и девочек. Министр социальной справедливости Шона Робисон отметила, что до этого многим людям приходилось делать трудный выбор из‑за стоимости жизни.

«Предоставление бесплатного доступа к предметам гигиены, необходимым во время менструации, имеет основополагающее значение для равенства и достоинства, а также устраняет финансовые барьеры для доступа к ним», — заявила чиновница.

Получить прокладки и тампоны можно в местных органах власти и учебных заведениях. Всего таких пунктов 1000 по всей стране, найти ближайший можно через мобильное приложение PickupMyPeriod, запущенное в январе компанией Hey Girls при поддержке шотландского правительства.

Проект закона о бесплатных предметах женской гигиены был разработан еще в ноябре 2020 года. Парламент Шотландии принял документ единогласно.

*Deutsche Welle внесен Минюстом России в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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