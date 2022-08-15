В Башкирии чиновницу жестоко убил бывший муж. Девушка 14 раз обращалась в полицию за защитой

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13 августа в Башкирии была убита 31-летняя Дина Махиянова. В преступлении подозревается ее бывший муж Алик Махиянов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

Экс-супруг поджидал девушку возле ее дома, а затем нанес ей 14 ножевых ранений. Махиянова погибла от кровопотери на глазах ее подруг.

По словам главы администрации, Белорецка Андрея Иванюты, экс-супруг поджидал девушку возле ее дома, а затем нанес ей 14 ножевых ранений. Махиянова погибла от кровопотери на глазах ее подруг. У молодой женщины остались двое сыновей — шести и тринадцати лет.

© Андрей Иванюта/«ВКонтакте»

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Алику Махиянову грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Иванюта отметил, что последние годы муж Дины часто избивал ее. Девушка 13 раз обращалась в полицию, но все ее заявления остались без ответа.

«Как говорят знакомые Дины, он жестоко избивал ее много лет, угрожал смертельной расправой. Она неоднократно обращалась в полицию, но это не помогло предотвратить убийство», — написал глава администрации во «ВКонтакте».

По данным «Комсомольской правды», Махиянова ушла от супруга три месяца назад. Издание пишет, что отношения между ними ухудшились, поскольку Алик постоянно ревновал жену и поднимал на нее руку.

После того как девушка съехала от мужа к родителям, забрав с собой детей, Махиянов несколько раз просил ее вернуться, пишет «КП». Получив очередной отказ, мужчина решился на убийство.

37-летний Алик Махиянов — владелец крупного в Башкирии крестьянско-фермерского хозяйства. Знакомые Дины опасаются, что у него есть знакомые в органах, которые помогут мужчине избежать наказания или получить по минимуму — восемь лет с возможностью выйти по УДО через четыре года.

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