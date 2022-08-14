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Скриншот видео из телеграм-канала Sota
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Том Холланд удалил соцсети со своего телефона ради психического здоровья
Сегодня в 13:33

Том Холланд объявил о паузе с соцсетями. Актер удалил твиттер и инстаграм* со своего телефона, чтобы позаботиться о своем психическом здоровье.

Холланд выложил в видео в своем инстаграме. Он сказал, что соцсети требуют к себе слишком много внимания и оказывают подавляющее воздействие: «Я зацикливаюсь, когда читаю что‑то о себе в интернете, и, в конечном счете, это очень пагубно влияет на мое психическое состояние, поэтому я решил сделать шаг назад и удалить приложение».

Актер обратил внимание фанатов на благотворительные организации Stem4 Teenage Mental Health Charity и The Brothers Trust. Он призвал подписчиков купить футболки, деньги от продажи которой отправятся другим благотворителям.

По словам Холланда, он пользовался этими соцсетями 13 или 14 лет. На данный момент на его страницы в инстаграме и твиттере подписаны 75 млн аккаунтов. Эти площадки артист использовал не только для рекламы своих фильмов, но и продвижения благотворительной организации The Brother’s Trust, созданной семьей Холланда для финансовой поддержки других организаций.

* Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервиса Instagram в стране запрещена.

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