Пользователи нашли неанонсированную игру по «Аватару: Легенда об Аанге»

В сети нашли неанонсированную игру по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге», которая, как заявлено в описании, выйдет 8 ноября. Игру с подзаголовком «Quest for Balance» обнаружили на Amazon Japan, передает VGC.

В качестве издателя проекта значится GameMill, известная по играм для Nickelodeon. Игра выйдет как минимум на PlayStation 4 — больше о проекте ничего не известно.

Еще в феврале на сайте Avatar News появилась новость о разработке консольной ролевой игры Nickelodeon Avatar, которая, как утверждалось, будет основана на «Легенде об Аанге». Издание предполагает, что Quest for Balance и есть эта игра.

Это будет первая игра по мотивам «Аватара» после The Legend of Korra 2014 года, разработанной PlatinumGames. Также в разработке находится мобильная Avatar: Generations, выход которой в некоторых странах анонсирован на август.