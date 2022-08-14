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Пользователи нашли неанонсированную игру по «Аватару: Легенда об Аанге»
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В сети нашли неанонсированную игру по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге», которая, как заявлено в описании, выйдет 8 ноября. Игру с подзаголовком «Quest for Balance» обнаружили на Amazon Japan, передает VGC.

В качестве издателя проекта значится GameMill, известная по играм для Nickelodeon. Игра выйдет как минимум на PlayStation 4 — больше о проекте ничего не известно.

Еще в феврале на сайте Avatar News появилась новость о разработке консольной ролевой игры Nickelodeon Avatar, которая, как утверждалось, будет основана на «Легенде об Аанге». Издание предполагает, что Quest for Balance и есть эта игра.

Это будет первая игра по мотивам «Аватара» после The Legend of Korra 2014 года, разработанной PlatinumGames. Также в разработке находится мобильная Avatar: Generations, выход которой в некоторых странах анонсирован на август.

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